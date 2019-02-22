Polisten okul çevresinde sigara denetimi

KAYSERİ'de, okulun çevresinde yapılan denetimde, doldurulmuş tütün satan bir iş yerine idari yaptırım cezası uygulandı, küçük yaştaki çocuklara sigara satan bir iş yeri hakkında da adli işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyid Burhanettin Sağlık ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde bulunan iş yerlerinde denetim yaptı. Bir iş yerinde doldurulmuş 'makaron' diye tabir edilen 25 karton kaçak sigara ele geçirildi. İş yerine idari para cezası kesildi. Bir başka iş yerinde de küçük yaştaki çocuklara sigara satıldığı belirlenerek adli işlem uygulandı. Okul çevresinde bulunan bir kafede yapılan denetimlerde de kapalı yerde sigara içen 8 kişiye idari para cezası verildi.

FOTOĞRAFLI