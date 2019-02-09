Polisten okul çevrelerinde uygulama

ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, ülke genelinde okulların çevresinde çocukların korunmasına yönelik denetim kapsamında uygulama yaptı.

İlkokul, ortaokul, lise çevrelerinde bulunan park bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, İddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde yapılan denetimlere, çok sayıda ekip katıldı. Uygulama kapsamında, 231 okul çevresinde faaliyet gösteren 404 umuma açık işyeri denetlendi. Denetimlerde, bilgileri incelenen 2 bin 523 kişiden aranma kaydı bulunan 10 kişi yakalandı. 1 kişi hakkında adli idari yönden işlem yapılırken, eksiklikleri bulunan 10 işyerine cezai işlem uygulandı.

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