Polisten korsan taşımacılık yapanlara operasyon

İZMİR'de polis ekipleri, korsan taşımacılık yapan, hatta bunu internet ortamına taşıyıp duyuranlara yönelik operasyon yaptı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yapılan çalışma nedeniyle Emniyet'e teşekkür etti.

İzmir'de bazı kişiler, yaptıkları korsan taşımacılığı, kurdukları internet siteleri üzerinden duyurmaya kalktı. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı başta olmak üzere kentin farklı yerlerinde izinsiz yolcu taşıyanlara yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda araç sahibi ve sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a yapılan operasyon için teşekkür etti. Anık, hak gaspına ‘dur’ denilerek Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamaya imza atıldığını dile getirdi, şunları söyledi:

"Ortada ciddi bir sorun vardı, haksız ve hukuksuz şekilde kazanç elde ediliyordu. İnterneti ve sosyal medyayı kullanarak müşteri arayan korsanlara karşı daha etkin mücadele edilmesi için birçok kez çağrıda bulunmuştuk. Ne mutlu ki, kazancımıza göz dikenlere artık göz açtırılmıyor. Valimiz Erol Ayyıldız’a, Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirimiz Aydın Memük’e ve Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın ile emniyet güçlerimize müteşekkiriz."

Oda Başkanı Celil Anık, D1 ve D2 belgeleriyle havalimanından otellere rezervasyonlu yolcu transfer eden servis araçlarına yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğine de dikkat çekerek, "Yasal taşımacılık yapanlarla sorunumuz yok, mücadelemiz hak gaspı yapanlara yönelik" dedi.

İZMİR, ()

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