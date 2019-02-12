Polisten kan bağışı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü personeli Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına emniyet teşkilatı destek verdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın katılımıyla polis memurları çevik kuvvet binası önünde kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, tüm personeline hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız, "Teşkilat mensuplarımız canlarını vermekte hiçbir zaman tereddüt etmemişlerdir. Bizler de binlerce şehidimizin bize bırakmış olduğu emanete sahip çıkmak adına canımızı ve kanımızı vermek için hiçbir zaman tereddüt etmeyiz. Kızılay teşkilatımız çok güzide bir teşkilattır. Bu noktada yapılan hayırlı kampanya çerçevesinde personelimiz kan bağışında bulunuyor. Sloganımız 'Kan verin, can kurtarın ve sizler de sağlıklı kalın' şeklindedir. Kan vermenin ne kadar kıymetli olduğunu ve sağlığa faydalı olduğunu biliyoruz" dedi.

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