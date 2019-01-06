Polisten huzur operasyonu

ANTALYA, () - ANTALYA'da yılın ilk huzur operasyonu, 1242 polisin katılımıyla yapıldı.

Antalya'da dün gece bar, pavyon, eğlence mekanları gibi yerlerde 20.00 ile 01.00 saatleri arasında, 2 aşamalı 'Huzur Akdeniz Uygulaması (2019/1)' gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere diğer birimlerden toplam 1242 personel, 276 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 4 dedektör polis köpeği katıldı.

Şehir giriş- çıkışları ile kent merkezlerinde önceden tespit edilen 39 sabit uygulama noktası ve 216 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamalar sonucunda 8 bin 556 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı. 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılıp 459 TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 1367 araçtan 138'ine 104 bin 309 TL para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 154 işyerinden 7'sine cezai işlem uygulandı.

Uygulama esnasında, 1 adet tabanca, 197 adet mermi, 1 adet tabanca şarjörü, 28.20 gram eroin, 6 gram esrar ve 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaleiçi- Yat Limanı bölgesinde yapılan uygulamada 6 tekne incelenirken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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