Polisten fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polisin fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa zorlanan 8 kadın ise kurtarıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Finike merkez ve Kumluca'da fuhuş operasyonu düzenlendi. Bu sabah belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu fuhşa zorlanan 8 kadını kurtarırken, 9 kişiyi de gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.