Polisten Fuhuş Operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - Antalya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan 2 kadın kurtarıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir ev ve otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ev ve otele yapılan baskında, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın kurtarıldı. 2 şüpheli ise fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlarından gözaltına alındı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 15:27