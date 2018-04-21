Polisten fuhuş operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 'masaj salonu' olarak hizmet veren işletmede fuhuş yaptırdığı iddia edilen R.K. ile H.K. gözaltına alındı. Baskında, fuhşa zorlanan 1'i Özbekistan 4 kadın ise kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde 'masaj salonu' olarak hizmet veren bir işletmede fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Operasyonda biri Özbekistanlı 4 kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen işletme sahibi R.K. ve H.K gözaltına alındı. Baskında, fuhuş yaptırılan 4 kadın da kurtarıldı. Özbekistanlı U.K. ifadesinin ardından sınır dışı edildi. Diğer kadınlar ise işlemlerinin ardından bırakıldı.