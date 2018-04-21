Polisten esnaf ve vatandaşa uyarı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde polis esnaf ve vatandaşı dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 19'uncu Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında ilçe nüfusunun normal zamanlara göre yaklaşık ikiye katlandığını, buna bağlı olarak da ilçeye art niyetli insanların girebileceğini göz önünde bulundurarak, vatandaşı uyardı. Ekipler özellikle festival çerçevesinde sergi açan çarşı esnafını dolaştı.

Ekipler vatandaşa, bina ve iş yeri girişlerine mutlaka kamera veya görüntülü sistem takılmasını, kapı önüne veya açıkta eşya bırakılmaması, kapıların mutlaka kilitlenerek ikamet ve iş yerlerinden ayrılmaları, şüpheli bir durum veya kişi gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları önerisinde bulundu. Polis ekipleri konuyla ilgili afiş asıp, broşürler de dağıttı.

Esnafa hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte para olaylarına da karşı bilgilendirme yapılarak, sahte para kalemi dağıtıldı.

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