Polisten emniyet kemeri uyarısı

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis sürücülere broşürlü emniyet kemeri uyarısı yaptı.

Uygulama noktasında sürücülere kolonya ikram ederek uyarı broşürü veren İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, "Trafik kazalarındaki yaralanmalara ve ölümlere dikkat çekmek, emniyet kemerinin doğru kullanımını anlatmak için sürücüleri broşürlerle uyarıyoruz” dedi. Uygulama noktasında ellerinde kolonya ile sürücüleri karşılayan polisler emniyet kemeri uyarısı yaptıktan sonra sürücülere emniyet kemeri bilgilendirme broşürü verip, emniyet kemeri takılı olan sürücülere teşekkür etti.

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