Polisten Dolandırıcılık Uyarısı!

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri telefonla dolandırıcılık konusunda halkı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürdü.Toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak üzere dolandırıcılığa karşı çalışmalarını devam ettiren Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, ilçede kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine afiş asarak ve halkın yoğun olduğu alanlarda el ilanları dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini hakim, savcı ve asker olarak tanıtarak PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele kapsamında isimlerinin geçtiği iddiasıyla para talep ettiklerini belirten Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, tanınmış firmaların adını kullanan bazı dolandırıcıların da çeşitli ödüllerin kazanıldığı iddiası ile ödüllerin alınması için vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığını söyledi.Hiçbir kamu görevlisinin hiçbir ad altında vatandaştan para talep etmeyeceğini vurgulayan Özgönül, "Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş art niyetli kişiler telefon açarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtmaktadır. Vatandaşlara telefon veya hesap numaralarının terör örgütü mensuplarınca ele geçirildiğini ve kullanıldığını belirtip, terör örgütü mensuplarını yakalamalarının an meselesi olduğunu söyleyerek para veya kontör talep etmektedirler. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve bu şekilde gelen telefonlara itibar etmemelerini istiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 14:23