Polisten 10 dakikada 3 olaya başarılı müdahale

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA Polisi, 10 dakika içerisinde meydana gelen 3 olaya anında müdahale etti. Polislerin bu başarısı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın haber merkezi aracılığıyla telsizden yaptığı teşekkür mesajı ile onurlandırıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, haber merkezinin 10 dakika içerisinde anons ettiği 3 asayiş olayına anında müdahale etti. İlk olayda haber merkezinden, Kepez bölgesindeki açık cezaevinden bir kişinin duvardan atlayarak firar ettiği yönünde anons geçti. Anons üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler, firari kişiyle ilgili çalışma başlattı. Cezaevi yetkilileri ise yapılacak yoklama sonunda kaçan kişinin isminin belirlenebileceğini söyledi. Ancak polis ekipleri, Ö.C. adlı cezaevi firarisini kısa sürede yakaladı.

Aynı dakikalarda, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan Ş.U.'nun GBT sorgulamasında, toplam 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin TL para cezası ile aranmasının olduğu anlaşıldı. Ş.U. gözaltına alındı. Yine aynı dakikalarda, bu kez Meydankavağı Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çelişkili beyanda bulunan kişinin, 18 suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.I. (43) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ö.I., polis merkezine götürüldü.

Yapılan başarılı çalışmalar nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, haber merkezi aracılığıyla tüm ekipleri tebrik eden bir anons geçti.

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