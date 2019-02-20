Polislerden kan bağışı kampanyasına destek

Mustafa KIRLAK/ORDU,()-ORDU'da İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'ınca başlatılan gönüllü kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Kızılay Kan Merkezi, mobil aracı Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası başlattı. Gönüllü kan bağışı kampanyasına polisler yoğun ilgi gösterdi. Kış aylarıyla birlikte kan merkezlerinde kan stokunun azalmasının önüne geçmek için yürütülen kampanya kapsamında, çok sayıda polis, kan bağışında bulundu. Türk Kızılay’ı yetkilileri, polislere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Tüm personellerimize kan bağışı yapılacağını ilan ettik. Sağ olsunlar yaklaşık 300 arkadaşımız bu çağrımıza kulak verdi. Bugün ve yarın olmak üzere iki gün boyunca giriş katımızda kan bağışı kampanyamız devam edecek. İleride başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla yarın bizim de kana ihtiyacımız olabilir" dedi.