Polisin durdurduğu iki araçta 20 kaçak yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi polis ekiplerince durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 20 kaçak yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki TOKİ kavşağında şüphe üzerine iki araç durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 20 yakalanırken, şişme bot ve çok sayıda battaniye bulundu. Kaçaklar geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araçların sürücüleri M.P. ve F.B. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.