Polisi görünce uyuşturucuyu araçtan attılar

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde polisin yol kontrolünü gören şüphelilerin otomobilden dışarı atıkları poşetten 60 adet uyuşturucu hap, araçtan da bonzai çıktı.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-755 Karayolu Mermer Kavşağında durdurmak istediği ticari taksiden dışarıya atılan poşeti gördü. Poşetten 60 adet uyuşturucu hap, araç içerisindeki paspasın üstünde ise poşet içerisinde 90 gram sentetik uyuşturucu bonzai çıktı. Araçta bulunan E.Ç., V.B ve M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin ve ticaretini yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.