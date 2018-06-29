Polisi görünce otomobili bırakıp kaçtı

Ayhan AYDEMİR/SAMSUN, () - SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü, aracını bırakıp, koşarak kaçtı.

19 Mayıs ilçesinde trafik uygulamasında 25 AV 925 plakalı otomobil durduruldu. Ancak araçtan inen sürücü M.A.B., polisin 'Dur' ihtarına rağmen koşarak kaçtı. Yapılan araştırmada aracın V.D. isimli bir kişi ait olduğu kayıp ve çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi. Ekipler otomobilin içinde arama yaptı. Kaçan kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.



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