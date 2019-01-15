Polisgücü, Trophy'de devlerle mücadele edecek

GAZİANTEP, () - AVRUPA’nın açık alan ve salon hokeyinde en güçlü takımlar sıralamasında yerini alan Gaziantep Polisgücü, Şubat ayında devlerle mücadele edecek. Avrupa’nın en üst düzey ligi olan Trophy’de Türkiye’nin gururu abidesi Polisgücü, en iyi 8 takım arasında boy gösterecek.

İlk defa bir Türk takımının yer aldığı Trophy liginde Gaziantep Polisgücü, İngiltere’nin East Grinstead, Fransa’nın Amiens SC, İspanya’nın C.H SPV Complutense, Danimarka’nın Soerbymagle HC, Polonya’nın WKS Grunwald Poznan, Hırvatistan’ın Hockey Kulb Zelina ve Çek Cumhuriyeti’nin SK Slavia Prague takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Gaziantep Polisgücü Şubat ayında Hırvatistan’da yapılacak şampiyonaya A grubundan girecek ve İngiltere’nin East Grinstead, Fransa’nın Amiens SC ile Danimarka’nın Soerbymagle HC takımları arasından çıkarak B grubunun finalistleri ile karşılaşmayı ve ardından da Avrupa’nın en üst liginin şampiyonluk kupasını müzesine taşımayı hedefliyor.

Avrupa’nın bütün liglerinde oynadıkları mücadelelerden şampiyonluklarla ayrılarak artık en üst ligde Türkiye’yi temsil edecek olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Gaziantep Polisgücü, kulüp başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye’de rekorları alt üst ederek açık ara şampiyon olduktan sonra şimdi de sıra Avrupa Trophy liginde mücadele etmeye geldi. Geçmiş yıllarda hokey sporunda Türkiye’nin ismini anmayanlar şimdi Polisgücü’nü duyduklarında aynı grupta eşleşmek istemiyorlar. Avrupa’da hangi takımın yetkilisiyle bir araya gelsek bizi ve Türk hokeyini çok yakından takip ettiklerini ve grup maçlarında karşılaşmak istemedikleri tek takım olduklarını söylemeleri hem kulübüm hem de ülkem adına onur verici duygular yaşatıyor. Bizde Trophy liginde adımızı şampiyon olarak yazdırıp popülerliğimizi daha da üst noktalara taşımak istiyoruz" dedi.

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