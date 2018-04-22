Polisgücü, Süper Lig'e galibiyetle başladı

GAZİANTEP,() - KONYA Saraçoğlu Hokey Sahasında start alan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1'inci Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları ilk maçlarını kazanarak rakiplerini mağlup ettiler. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan takımların ilk maçlarını başarıyla tamamladığını ilk etabın 27 Nisan 2018 Cuma gününe kadar devam edeceğini ve Gaziantep'e iyi sonuçlarla döneceklerini ifade etti.

21-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında start alan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Süper Lig 1'inci Etap maçları ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1'inci Etap maçlarında Gaziantep Polis Gücü Spor kadın ve erkek takımları ilk maçlarını kazanarak rakiplerini mağlup ettiler. İlk maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ile Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Kadın Hokey takımı karşı karşıya geldi. Gaziantep Polisgücü rakibini 8-0’lık farklı skorla mağlup ederek Türkiye şampiyonasında ki ilk maçını kazandı. 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık alan Süper Lig 1'inci Etap maçlarında ise ligin ilk maçında Gaziantep’in güçlü temsilcisi Gaziantep Polisgücü ile Osmaniye GSK karşılaşırken, Gaziantep Polisgücü 3-2’lik skorla ligin açılış maçını kazandı. Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımları Konya’da devam eden 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1'inci Etap maçlarına bugün de devam edecekler. 27 Nisan’da tamamlanacak olan 1'inci Etap maçlarının ardından ikinci etap karşılaşmalarının Gaziantep’te yapılacağı ve şampiyonların Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların ardından belli olacağı açıklandı. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Konya’dan kadın ve erkek takımlarının büyük başarılarla döneceklerine inandıklarını ifade ederek sporculara başarılar diledi.

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