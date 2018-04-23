Polisgücü fark attı: 8-1

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’in spor alanındaki yüz akı olan Gaziantep Polisgücüspor, Konya’da oynanan 2017-2018 Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Lig birinci etap maçlarında rakiplerine göz açtırmıyor. Kadın Hokey takımının ardından Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımı da karşılaştığı ikinci maçında rakibi Nizip Gençlikspor'u 8-1 mağlup etti.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında start alan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları birinci ve ikinci gün rakiplerine fark atarak maçlarını kazanarak sporda Gaziantep’in yüz akı olduklarını bir kez daha sergiledi. Dün Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı rakibi Buca HEM SK karısında 6-0’lık farklı skorla kazanırken Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı da ikinci günde rakibi Nizip Gençlik Spor Kulübü karşısında 8-1’lik skorla maçı kazanan taraf oldu. Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı antrenörlüğünü Yusuf Kasım, Yrd. Antrenör Mustafa Karalar sürdürürken takımda Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin görev alıyor. Sporcuların yüksek bir motivasyonla maçlara çıktığını ifade eden Teknik Direktör Yusuf Kasım; 27 Nisan'a kadar devam edecek maçları namağlup unvanla tamamlamayı ve birinci etabı lider olarak bitirmeyi hedeflediklerini ifade ederek sporcularını kutladı.

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