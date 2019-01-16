Polisgücü, Alanya'da kamp yapacak

GAZİANTEP, () - AVRUPA’nın hokey alanındaki en yüksek ligi olan Trophy Lig için kamp merkezi olarak Alanya’ya gidileceğini açıklayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan “Türkiye’de bir takım ilk kez trophy liginde Türkiye’yi temsilen mücadele edecek. Kafilemiz Alanya’da hazırlık kampını tamamladıktan sonra 6 Şubat tarihinde Hırvatistan’a hareket edecektir" dedi.

Açık ve kapalı alan hokey sahası olmayan Gaziantep’ten altı kez Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları trophy ligi öncesi hazırlık kampına Alanya’da girecek. Kamp öncesi bir açıklama yapan Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Kafilemiz hazırlık kampını Alanya’da gerçekleştirecektir. Trophy öncesi bütün hazırlıklarımız sürüyor. Trophy liginde Gaziantep Polisgücü, İngiltere’nin East Grinstead, Fransa’nın Amiens SC, İspanya’nın C.H SPV Complutense, Danimarka’nın Soerbymagle HC, Polonya’nın WKS Grunwald Poznan, Hırvatistan’ın Hockey Kulb Zelina ve Çek Cumhuriyeti’nin SK Slavia Prague takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Gaziantep Polisgücü Şubat ayında Hırvatistan’da yapılacak şampiyonaya A grubundan girecek ve İngiltere’nin East Grinstead, Fransa’nın Amiens SC ile Danimarka’nın Soerbymagle HC takımları arasından çıkarak B grubunun finalistleri ile karşılaşmayı ve ardından da Avrupa’nın en üst liginin şampiyonluk kupasını müzesine taşımayı hedefliyor" dedi. Kafilenin önümüzdeki günlerde Alanya’ya giderek yoğun bir çalışmaya gireceği kaydedildi.

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