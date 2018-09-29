Polisevi’nde aşure günü etkinliği

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından personeline aşure etkinliği düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdür Yardımcılar, şube müdürleri ile çok sayıda polis katıldı.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Emniyet Müdürü Metin Alper,"Rektörlüğümüzde, sivil toplum kuruluşları ile zaman zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmek suretiyle Aşure etkinliklerine katıldık. Bu gün de Polis evimizde bu mübarek Cuma günüde bu ayın en güzel dönemlerinden birisi olan Aşure etkinliğini birlikte gerçekleştireceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valim ve Belediye Başkanım olmak üzere bütün personelime hem şükranlarımı sunuyorum hem de teşekkür ediyorum. İnşallah Aşuremiz güzel olmuştur diye temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi Kezban Alper, aşure dağıttı.

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