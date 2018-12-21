Polis ve sağlıkçıların şefkati

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesinde görevli Polis memurları ve sağlık çalışanları, acil servis önünde soğuktan donmak üzere olan yavru kediye şefkat elini uzattılar. Yavru kediyi acile alan hastane çalışanları, sütle beslediler.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde titreyen kediyi gören Polis ve sağlık çalışanları, kediyi donmaktan kurtardılar. Acil Servisin içerisine alınan kedi, ekipler tarafından ısıtıldı. Aç olan kedi için seferber olan ekipler, süt aldılar. Aldıkları sütü bir kaba koyan iyilik melekleri, ekmek doğrayıp kediyi beslediler. Bu durumu gören hastalar ve hasta yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

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