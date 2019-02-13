Polis vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtılarak dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde iletişim yolu ile dolandırıcılık, hırsızlık, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi konular hakkında yüzyüze bilgilendirme yapılarak vatandaşları uyardı. Uyarıda bulunan ekipler, bastırılan el broşürlerini dağıttı.

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