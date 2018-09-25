Polis,  üniversiteye yeni gelen öğrenciler için stant açtı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM)  tarafından üniversite yeni gelen öğrenciler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde stant açtı. Öğrencilere Broşür,  bloknot,  kalem gibi...

Polis,  üniversiteye yeni gelen öğrenciler için stant açtı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM)  tarafından üniversite yeni gelen öğrenciler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde stant açtı. Öğrencilere Broşür,  bloknot,  kalem gibi 6 bin  adet çeşitli materyaller dağıtılarak öğrenciler bilgilendirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
"Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması sebebiyle, İlimiz Ömer Halisdemir  Üniversitesinde öğrenim hayatına başlayacak olan gençlerimizin, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla, 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında ilimiz otogarında, 23-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Ömer  Halisdemir Üniversitesi'nde stant kurularak Broşür,  bloknot,  kalem gibi  6 bin  adet çeşitli materyallerin dağıtımı sağlanmak suretiyle bilgilendirme  önleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE
Gönder