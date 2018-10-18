Polis okulu öğrencilerinden kök hücre ve kan bağışı

ADANA,() - ADANA'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Kızılay’a kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu Spor Salonun’da düzenlenen organizasyonda, Okul Müdürü Naim Cengiz ve polis adayları kök hücre ve kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Cengiz ve polis adaylarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Kızılay olarak özellikle kök hücre bağışı üzerinde duruyoruz. Çünkü tek çare bazen kök hücre oluyor. Bu şekilde birilerinin hayatına umut oluyorsunuz” dedi. Saygılı, daha sonra Okul Müdürü Cengiz'e teşekkür plaketi sundu.

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