Polis memurları Gençlik Merkezi’nin projesine destek için kan verdi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Biz Bitti Demeden Bitmez’ projesi kapsamında polis memurları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Gençlik Merkezleri tarafından ülke genelinde başlatılan ‘Biz Bitti Demeden Bitmez’ projesi kapsamında Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Gençlik Merkezine gelerek Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan ''Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına biz de emniyet olarak destek verdik. Bütün personelimize bu konuyu duyurduk. Kan vermeye müsait olan arkadaşlarımızla buraya topluca geldik. Hep birlikte kan veriyoruz. Kan bağışının tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyoruz. Projeyi gerçekleştiren arkadaşlara da teşekkür ediyoruz'' dedi.

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