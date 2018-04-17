Polis kurşunuyla ölen Ekrem'in annesi: Adalet yerini bulmadı

GAZİANTEP'te, 31 Aralık gecesi 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken polisin açtığı ateşle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Ekrem Görkem Karakan(16)'ın annesi Naime Karakan, oğlunun ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adalet yerini bulmadı" dedi.

Yılbaşı gecesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan Ekrem Görkem Karakan, 34 HS 0981 plakalı otomobile kaçtı. Bu sırada polis memuru Hasan B., araca otomatik tüfekle ateş açtı. Ekrem Görkem Karakan yüzüne isabet eden kurşunla yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan genç, 13 gün sonra 14 Ocak 2018 tarihinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan polis memuru Hasan B. ise, başka bir birime atandı.

Karakan ailesi ve avukatı Nesrin Tuncel bugün düzenledikleri toplantıyla davanın seyrine tepki gösterdi. Tuncel, olayın ardından delillerin karartılmaya çalışıldığını ileri sürdü. Olayla ilgili MOBESE ve polis araç kameralarına ait görüntülerin dava dosyasına girmediğini aktaran Tuncel şunları dedi:

"Ekrem Görkem Karakan'ın kullandığı araca ateş edilmesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybolan, geri vitesle giderek kavşakta kaldırıma çıkarak duran araçta, ön ve arka tekerler patlamıştır. Ön sağ teker tamamen eriyerek yok olmuştur. Aracın çekildiği otoparkta patlak tekerler ve eriyen teker yok olmuştur. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu deforme mermi çekirdekleri birbirinin aynısı değildir. Şüpheli polis memurunun yanında bulunan diğer memurların silahları toplatılıp ateş edilip edilmediği incelenmemiştir. Olay emniyetin uygulama yaptığı sırada olmasına rağmen olayı yine emniyetin soruşturması, delillerin toplanmasında, karartılmasında memurlarını koruma saiki ile hareket şüphesi uyandırmaktadır. Olayın geçtiği yer ana artel olmasına rağmen MOBESE kamera görüntüleri elde edilememiştir. Bozuk olduğu, çalışmadığı şeklinde bir cevap verilmiştir. En önemlisi uygulama noktalarında polis araç kameraları polisin işlemlerini ve polise yapılan mukavemetleri kayıt altına alır. Bu olayda neden bu kayıtlar ortaya çıkarılmıyor?"

Anne Naime Karakan ise oğlunun ölümüne neden olan polisin serbest bırakıldığını ve adaletin yerini bulmadığını söyleyerek, "Biz 4,5 aydır yaşamıyoruz. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu adalet değil, böyle adalet olmaz. Kendileri vurup öldürdüler, her şeyi örtbas ettiler. Polis bize yılbaşı gecesi unutamayacağımız bir acı yaşattı. Adalet yerini bulmadı. Hani benim oğlumun hayalleri, okulu, yaşamı hani nerede? O polisin görev yerini değiştirdiler, saklıyorlar. Daha da besliyorlar. Biz kimi kime şikayet edeceğiz ki?" diye konuştu.

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