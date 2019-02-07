Polis kıyafetli dolandırıcılık

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da oturan Veli A. (81), polis kıyafeti giyerek evine gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından 56 bin lira dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Yeşilova ilçesi Sazak köyünde oturan Veli A.'nın evine gelen polis kıyafetli bir kişi, gün içinde evde arama yapacaklarını, değerli eşya varsa el koyacaklarını, eğer evde para ya da değerli eşya varsa kendisine teslim etmesini söyledi. Şüpheli, aramanın ardından para ve eşyaların yeniden kendilerine iade edileceğini belirtti. Bunun üzerine Veli A. evindeki 10 bin liranın yanı sıra 46 bin lira tutarındaki 220 gram altını polis kıyafetli şüpheliye verdi. Şüpheli, para ve altını polis merkezine bırakıp arama için geleceklerini söyleyerek ayrıldı. Akşam saatlerine kadar bekleyen Veli A., kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Veli A.'nın ifadesine başvurduktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.