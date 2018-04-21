Polis kaçakçılara izin vermedi

MERSİN, () – MERSİN’de polis yaptığı operasyonda çok sayıda cep telefon, saat ve 8 bin 750 paket değişik marka sigara ele geçirirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlar Büro Ağırlığı ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi’nde H.Ö.’nün işlettiği iş yerinde yapılan aramada 148 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı saat ele geçirildi. Daha sonra ise Silifke Caddesi’nde A. Ç.’nin işlettiği iş yerinde arama yapan ekipler 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Suriye uyruklu C.N. ve E.U ile S.U.’nun evlerinde yapılan aramalarda toplamda 8 bin 750 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. 3’ü ifadesine alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2 kişi de adliyeye sevk edilecek.

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