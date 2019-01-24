Polis, hayvan hırsızlarına göz açtırmadı

MERSİN, () - MERSİN’de hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, Tarsus ilçesi ve Adana’da meydana gelen 7 ayrı hayvan hırsızlığı nedeniyle M.Ş.Ö., H.Ö., F.K. ve B.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin evinin yakınındaki ahırda çalıntı 2 büyükbaş hayvan bulundu. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Ö., B.A. ve F.K. tutuklanırken, H.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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