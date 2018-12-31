Polis, adayları mezun oldu

AKSARAY'da Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 475 polis adayı mezun oldu.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene Aksaray Vali vekili Mustafa Türkcan, protokol üyeleri, polis adayları ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali vekili Mustafa Türkcan, ''Devlet üç esas üzerine ayakta durur; bağlılık, itaat ve sadakat. Çalıştığınız kuruma ve teşkilata bağlı olacaksınız, sıralı amirlerine itaat edeceksiniz ve devletinize sadakat göstereceksiniz. Bugün buradan mezun olduğunuzda önünüzde bir hedef var o hedef durmadan yürümek Türk milletine ve Türk devletine hizmet etmektir. Siz hizmet ederken dik duracak, hür olacak ve gruptan ayrılmayacaksınız.'' dedi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, eğitim merkezinden 296'sı kadın, 179'u erkek olmak üzere toplam 475 öğrenciyi mezun ettiğini belirtti. Turgay, 1995 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim vermeye başlayan Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bugüne kadar 11 bin 554 öğrenci mezun ettiğini söyledi.

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