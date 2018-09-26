Polat’tan itfaiye teşkilatına kutlama

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İtfaiye Teşkilatının 304'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar ve beraberinde İtfaiye personellerini makamında kabul etti.

Malatya'nın tamamına hizmet vermekte olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar "İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 304'üncü yılını kutlamaktayız. İtfaiye Dairesi olarak Malatya'da 18 ayrı noktada 236 personelle itfaiye hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. İtfaiye Dairesi olarak bugün itibariyle yangın ve kurtarma olayları olmak üzere 2 bin 78 olaya müdahale edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak bugüne kadar müdahalede zorlandığımız herhangi bir olay olmadı" dedi.

İtfaiyecilerin Haftasını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Polat ise "İtfaiye Teşkilatımız, 304 yıldan buyana Osmanlıdan beri varlığını sürdüren bir teşkilat. İnsanlık var olduğu müddetçe de varlığını sürdürecek, olaylara müdahale edecek olan bir teşkilat. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatımız, sadece yangınlara değil, boğulma vakalarına, trafik kazalarına ve kurtarma olaylarına ilk müdahale edenlerin arasında gelmektedir. İtfaiye Teşkilatımız olaylara zamanında müdahale etmesi ve zamanında ulaşması bakımından oldukça hızlı hareket etmektedir. Arkadaşlarımız Malatya'da güzel hizmetler vermekte ve başarılı bir şekilde olaylara müdahale etmektedirler. İtfaiyecilerimizin haftalarını tekrar tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a çiçek ve yangın söndürme cihazı hediye etti.

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