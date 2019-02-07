Polateli-Şahinbey OSB Değerlendirme Toplantısı yapıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP tarafından Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ne Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından AB Mali Destekleri kullanılarak Kilis-Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik destek sağlanması ile ilgili hususlar görüşüldü.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri Gözde Bosnalı, Aytunç Ayhan, Gülşen Ünal, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, GAİB Başkanı Fikret Kileci, KTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve UNDP yetkilileri katıldı.

Toplantıda komisyonlar oluşturularak neler yapılabileceği konusunda görüşülüp, bir rapor hazırlanmasına karar verildi. 250 bin dolarlık sağlanan kaynağın Polateli Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik destek sağlanması, Organize Sanayi Bölgesinin Nitelikli Organize Sanayi Bölgesine dönüştürülmesi ve bölgenin bir maketinin yapılması hususunda görüş birliğine varıldı. Komisyon çalışmalarından sonra tekrar toplanılmasına ve Organize Sanayi Bölgesinin statüsünün belirlenmesi kararlaştırıldı.

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