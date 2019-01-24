Polat, Turgut Özal anı evi ve araştırma merkezini ziyaret etti

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kerpiç Evler'de hazırlıkları devam eden Turgut Özal Anı Evini ziyaret etti.

Başkan Polat'a, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Şirket Genel Müdürleri, Birim Müdürleri ve Proje Sorumlusu eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Polat, bu araştırma merkezi, Kerpiç Evlerde 250 metrekarelik zemin oturumuna sahip 2 katlı kerpiç binaya kurulduğunu belirterek, "İç mekân tasarımında, merhum Cumhurbaşkanımızın kronolojik yaşam öyküsü ve ideallerinin yansıtıldığı Yaşam Odası, her yaştan bireylerin özellikle de gençlerin yakından tanıması için Turgut Özal bakış açısının aktarıldığı Araştırma Odası ve Özal Kütüphanesi yer alacak. Merhum Cumhurbaşkanımızın farklı dönemlerini yansıtan özel fotoğrafların ve bazı eşyaların yanı sıra, balmumu heykelinin de sergileneceği bu merkezin son çalışmaları devam etmekte olup yakın zamanda tüm hemşerilerimizin ziyaretine açılacaktır" dedi.

Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi ziyaretinin ardından Melid A.Ş'ye ziyarette bulunan Başkan Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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