Polat'tan, 'Tanıtım Günleri' değerlendirmesi

İSTANBUL Yenikapı Etkinlik Alanında 2'nci Malatya Tanıtım Günleri'nde Malatya'nın türküleri, tarihi, kültürü, yöresel lezzetleri ve turistik değerleri tanıtıldı.

10- 14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günleri büyük ilgi gördü. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent mimari tarihinde önemli bir yere sahip olan ve iki katlı cumbalı ev şeklinde tasarlanan geleneksel ev temalı tanıtım standında görsel materyallerin yanı sıra Malatya yöresine ait kayısı, analıkızlı, kiraz yaprağı sarması, ayran aşı gibi lezzetler ziyaretçilere ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 300 kilogramağırlığındaki kayısı döneri ve gün kurusu kayısılarda vatandaşlara ikram edildi. Memleket hasreti duyan insanların Malatya'nın kokusunu hissettiğini, Malatya'nın havasını soluduğu Tanıtım Günleri'nin tamamladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bu etkinlik kapsamında Malatya'mızı İstanbul'da kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle, türküleriyle, yöresel yemekleriyle en iyi şekilde tanıtmaya çalıştık. Malatyalı kardeşlerimizle İstanbul'da buluşmak, onlarla hasbihal etmek, onlara tebessüm etmek, onlara selam vermek bizim için şereftir. Malatya'ya hasret duyan, kokusunu özleyen kardeşlerimizin memleket özlemlerini bir nebze giderebilmek için 5 gün boyunca Malatya'yı İstanbul'a taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz Tanıtım Günleri ile memleket hasreti çeken hemşerilerimiz ve Türkiye'nin diğer illerinden kardeşlerimiz; Yeşilyurt'un güzel mimarisini, Battalgazi'nin Ulu Cami'sini, Arapgir'in Millet Hanı'nı temsili de olsa görme şansı buldular. Arguvan'ın türkülerini dinlediler. Hekimhan'ın cevizini, Doğanşehir'in elmasını tattılar. Darende, Yazıhan, Akçadağ, Kale, Kuluncak, Pütürge, Doğanyol'u temsili olarak ziyaret ettiler" dedi.

'Birlikte Yürüyeceğiz' diyerek, çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Başkan Polat "Malatya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, Malatya hasreti çeken gurbetteki hemşerilerimizle buluştuk. Anadolu’nun 81 vilayetinden kardeşlerimizle bir araya geldik. Malatya’mızı İstanbul’a taşıdık. Türkiye’nin dört bir yanından Yenikapı’da Malatya Tanıtım Günleri’ne katılan hemşehrilerimize, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul'da Malatya Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Polat ile fotoğraflar çekinerek, memnuniyetlerini iletti. 5 gün boyunca dolu dolu geçen Tanıtım Günleri'nde, Büyükşehir standında türküler söylendi. 7'den 70’e tüm Malatyalılar büyük ilgi gösterdi. Malatya'nın buram buram kokan tarihini ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı kartpostallar, çocuklar başta olmak üzere bütün vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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