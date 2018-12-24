Polat'tan, MOTAŞ ve BELSOS'a ziyaret

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MOTAŞ ve BELSOS Genel Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlk olarak MOTAŞ'ı ziyaret eden Başkan Polat, "Belediyeler hizmet makamlarıdır. Amacımız milletimize ve Malatya'mıza en güzel hizmeti sunmaktır. MOTAŞ personelimiz her daim halkla iç içe olan, halk memnuniyetini önemseyerek hizmet üreten bir kurumumuzdur. Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile birlikte çok güçlü ve büyük bir ailedir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük onur duymalıyız" şeklinde konuştu.

MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ise gerçekleşen bu ziyaretin kendilerini daha da motive ettiğini belirterek, "MOTAŞ personellerimiz Malatya’ya özveri ile hizmet üretmekteler. Bu özverili çalışmalarının karşılığı olarak her türlü övgüyü ve desteği hak ediyorlar. MOTAŞ'a göstermiş olduğunuz yakın ilgiyi biliyoruz, bu ilginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Polat, MOTAŞ garajı içerisinde bulunan tamir atölyelerini de ziyaret ederek, burada çalışan personellerle sohbet edip çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Polat daha sonra Belediye Sosyal Tesisleri Genel Müdürlüğü'nü (BELSOS) ziyaret ederek, Genel Müdür Mesut Bozkurt ve personel ile bir süre sohbet etti.

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