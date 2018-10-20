Polat'tan, doğu garajına ziyaret

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Zeki Soyak, Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, ilgili şube müdürleri ile birlikte Doğu Garajı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce ise Büyükşehir Belediye Başkanının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin geneline hizmet ürettiklerini belirten Başkan Polat ise "Malatya son yıllarda hem insan hem de araç yoğunluğu oldukça arttı. Bu artan yoğunluktan dolayı trafikte de sıkıntılar yaşanmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bir düzenin sağlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehirde bu düzenlemeler yapılırken bazı sıkıntılarda ortaya çıkmakta. Ortaya çıkan bu sıkıntılar da zaman içerisinde ortadan kalkacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra Doğu Garajı esnafını gezerek hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

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