Polat, öğrencilerle buluştu

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kernek Külliyesi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kernek Külliyesi ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Polat'ın yanı sıra Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı İhsan Gencay ve ilgili şube müdürleri katıldı. Eğitimin çok önemli olduğunu belirten Başkan Polat, "Dinimizin ilk emri 'Oku'dur. Her alanda ve her konuda daha geniş bilgi birikimine sahip olabilmek için okumanın önemli olduğu dinimizce de bildirilmektedir. Yeni eğitim- öğretim yılının başlaması ile birlikte belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Semt Konaklarımızda ve Kernek Külliyemizde de kurslarımız başladı. 9 Eğitim Merkezimizde şu an itibariyle bin 670 ilköğretim çağındaki çocuklarımız ile Nezaket okullarında 4- 6 yaş gurubu 186 çocuğumuza eğitim verilmektedir. Ayrıca Eğitim kurumlarımızda üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize de eğitim desteği verilmektedir. Bu kurslarımızda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Daha güçlü yarınlar için birlikte yürüyeceğimiz çocuklarımızın eğitimine bir nebzede olsa katkıda bulunabiliyorsan ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Başkan Polat Kernek Külliyesindeki öğrencileri ziyareti sırasında öğrencilere çikolata ikramında bulunarak, öğrencilere eğitimin ve öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu belirten bir de mektup verdi. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Polat'a, öğrencilerde böyle güzel bir ortamı kendilerine sağladığından dolayı teşekkür etti.

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