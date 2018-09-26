Polat, İnönü Mahallesi'ni inceledi

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunup mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarete; Büyükşehir Belediye Başkanı Polat'ın yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri ve İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey katıldı. Esnaf ve mahalle gezilerine önem verdiklerini belirten Başkan Polat, "Büyükşehir Belediyesi olarak istişareye büyük önem vermekteyiz. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilimize yapılması gereken hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Malatya'mızın standartlarını yükseltmek, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara devam ediyoruz. Amacımız yaşam kalitesini yükseltmektir" dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, mahalle muhtarı ve beraberindeki heyetle birlikte İnönü Mahallesinde incelemelerde bulundu.

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