Polat gençlerle bir araya geldi 

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, liseli gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 'Söz Gençlerin' programı kapsamında Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Okul Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, Başkan Polat gençlerle deneyimlerini paylaştı. Büyüdüğü mahalleden ve çocukluğundan anılarını anlatarak gençlerle hasbihal etmeye başlayan Başkan Polat, "Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. İrade ortaya koyun, her daim cesur davranın, kararlı olun. Hedef belirleyip, hedeflerinizin peşinden koşun. Belirlediğiniz hedefe ulaşmak için çok çalışın. Ülkemiz ve dünyanın geleceğini şekillendirebilmek için kendinizi geliştirin. Sizin geldiğiniz nokta bu ülkenin ve yeryüzünün geleceğidir. Çok karanlık bir dünyada yaşıyoruz. Zulmün hüküm sürdüğü, sömürgeciliğin hat safhada olduğu, ahlaksızlığın sınırsız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyayı değiştirecek olan sizlersiniz. Ecdadımız her zaman zulmün önünde durmuştur. İhtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Onların hayat tarzlarını okuyarak, inceleyerek farkınızı oluşturun" dedi.

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayan Başkan Polat, onlarla öz çekim yaptı.

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