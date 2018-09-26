Polat, gençlerin sorusunu yanıtladı

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi'ne katılan gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen söyleşi programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Belediyecilik ve hayat tecrübelerini gençlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, iki saat süren programda gençlerden gelen soruları da cevapladı. Gençlerin düşünce ve fikirlerini Başkan Polat ile paylaştığı program coşkulu geçti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden zirve programına gelen gençler, belediyelerin stratejik planlarında gençliğin yeri ve gençliğe yönelik yatırımları gibi konularda Başkan Polat'a sorular sordu. Malatya Büyükşehir Belediyesinin projeleri, hizmetleri ve yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Polat, "Ben Anadolu çocuğuyum. Malatya'nın ihtiyaçlarını biliyorum. Göreve geldiğimizde yapılması gerekenlerle ilgili olarak 'Acil Eylem Planı' hazırladık. Bu kapsamda öne çıkardığımız 112 projeyi kısa zamanda Malatya'ya kazandırmak için 24 saat çalışıyoruz. Gençlere yönelik projeler Türkiye'nin en önemli projeleridir. Bu yerelde de böyle genelde de böyledir. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Tek bir arzum var üreten, yaratıcı olan, yeniliğe açık, olaylara çok geniş bir perspektiften bakan genç bir toplumun oluşması" dedi.

Söyleşinin ardından Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesinin organizasyonunu sağlayan bölge koordinatörlerine ve katılımcılarına plaketleri ve katılım sertifikaları verildi.

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