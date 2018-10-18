MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) ile İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Karakaya Baraj Gölü havzasında gerçekleştirilecek kentsel su yönetimi ve ekolojik planlama projesi kapsamında Atabey Feribot İskelesinde öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Atabey Feribot İskelesinde gerçekleştirilen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Polat'ın yanı sıra İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Erol Yiğit, İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocalarından Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Dr. Sevgi Görmüş Cengiz, Araştırma Görevlisi Serhat Cengiz, ilgili şube müdürleri ile öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği Atabey Feribot İskelesindeki çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Polat, gençlerle her zaman bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu belirterek, gençlerin fikirlerine önem verdiklerini söyledi. Başkan Polat, Atabey Feribot İskelesi'nde öğrencilerle kentsel peyzaj ve rekreasyon çalışmaları hakkında sohbet edip, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Polat, Malatya'yı bir bütün olarak görmekte olduklarını kaydederek, "Malatya'nın planlı bir şekilde büyümesini sağlamak, ilçelerimize yapılacak olan yatırım ve hizmetlerde dengeli bir büyümeyi hedeflemekteyiz. Her zaman bilimsel çalışmaları önemsedik. Malatya için birlikte beraberce hizmetler kazandıracağız. Kentin bütün dinamikleri ile birlikte hareket ederek, ortak bir zemin oluşturarak çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Öğrencilerimizin de yaratıcı fikirlerini önemsiyoruz. Bizlerin fikir ve düşüncelerini daha ileri noktalara taşıyacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, ayrıca Atabey Feribot İskelesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yapan işçilerle de sohbet edip çalışmalarında başarılar diledi.

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