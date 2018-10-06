'Plastik Okyanus' Muratpaşa'da gösterildi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, ilçenin farklı okullarından 500'ün üzerinde öğrenci için Craig Leeson'un okyanuslardaki plastik kirliliğine dikkat çeken 'Plastik Okyanus' belgeselinin gösterimini gerçekleştirdi.

Çevreci Komşu Kart projesiyle Muratpaşa'da nitelikli evsel atıkları tam bir geri dönüşüm zinciri içine alan Muratpaşa Belediyesi, gazeteci Craig Leeson'un Mavi Balina'yı ararken okyanus ortasında plastik atıklar bulmasının ardından 4 yıllık bir araştırmayla ortaya çıkardığı 'Plastik Okyanus' isimli belgeselin gösterimini gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki ücretsiz gösterimi, Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci ve Muratpaşa'nın farklı okullarından yaklaşık 500 öğrenci birlikte izledi.

Gösterim öncesi konuşan İbrahim Cephaneci, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan rapora göre Akdeniz'in bir plastik denizi olma riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

WWF'nin 'Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak' başlıklı raporunda Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'inin plastik maddelerin oluşturduğunu, Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısının plastik atıkları yediğinin ifade edildiğini belirten Cephaneci, şunları söyledi:

"Buradaki asıl soru, insanlık daha fazla plastik üretmeden yaşamını sürdürebilir mi, doğaya zarar vermeyen döngüsel bir sistem tasarlanabilir mi? Biz, Muratpaşa Belediyesi olarak Çevreci Komşu Kart Projesi'yle bu döngüsel sistemin kurulması için önemli bir adım attık. Evlerde tüketim kaynaklı ortaya çıkan ambalaj atıklarını, cam, plastik, kağıt olarak sınıflandırılmasını sağlayarak topluyoruz. Bunun karşılığında da Çevre Komşu Kartlara 'TL' karşılığı olan puan yüklüyoruz. Böylece evsel atıklar tam bir geri dönüşüm zincirine dahil edilmiş oluyor."

PLASTİK OKYANUS

Cephaneci'nin konuşmasının ardından öğrenciler 100 dakika süren belgesi büyük bir dikkatle izledi. Belgesel, Leeson'un okyanusta plastik atıklar bulmasının ardından serbest dalış şampiyonu Tanya Streeter ve araştırmacılardan oluşan bir ekiple 4 yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde 20 noktaya yaptıkları seyahatlerde okyanusların kırılgan durumunu araştırdığı belgeseli plastik kirliliğinin alarm veren gerçekleri ortaya çıkarıyor.

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