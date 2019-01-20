Plastik imalathanesinde yangın

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da sanayi sitesindeki plastik üretimi yapılan imalathane çıkan yangında zarar gördü.

Yangın dün saat 14.00 sıralarında Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi 3. Blok'taki plastik maket üretimi yapılan imalathanede meydana geldi. Muhammed Nazmi Gülal'a ait iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından imalathanenin bir bölümünün tamamen yandığı ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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