Plastik cerrahide yeni yıl kutlaması

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin düzenlediği geleneksel yeni yıl kutlaması yapıldı.

Kutlamada Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, Prof. Dr. Ömer Özkan, Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, doktor, asistan, hemşire ve anabilim dalı çalışanları yer aldı. Yeni yılın herkese sağlık, şans ve başarılar getirmesi dileğinde bulunan Başhekim Yardımcısı Boztuğ, "Yeni yılın herkese şans getirmesini diliyorum. Hastanemiz bugüne kadar güzel işlere imza attı. Başarılı çalışmaların ortaya çıkmasında bütün çalışma arkadaşlarımızın payı var. Gelecek yılın da tüm arkadaşlarıma sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin büyük bir kurum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Acısıyla tatlısıyla 2018'e veda ediyoruz. Yeni yıl ümit demek, başlangıç demek. Hastanemiz ve anabilim dalımızda bugüne kadar güzel işlere imza atıldı. Gelecek yılın da başarılı geçmesini, tüm arkadaşlarıma sağlık, başarı ve mutluluklar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kutlamaya katılan Prof. Dr. Ömer Özkan ise "2018'de planladığımız yeni operasyonları yeni yılda hayata geçirmek en büyük temennimiz. Biz güçlü bir ekibiz. Bir aile olarak yeni yılda herkese huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

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