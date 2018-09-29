Plajda, gençlik festivali heyecanı

  İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Gençlik Festivali'nde Ece Seçkin, Sagopa Kajmer ve Halil Sezai gibi isimler konser verecek. Lara Dido Beach'te yapılacak Antalya Gençlik Festivali'nin...

Plajda, gençlik festivali heyecanı

 

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Gençlik Festivali'nde Ece Seçkin, Sagopa Kajmer ve Halil Sezai gibi isimler konser verecek.

Lara Dido Beach'te yapılacak Antalya Gençlik Festivali'nin eğlence menüsü belirlendi. 5 Ekim Cuma günü Halil Sezai hayranlarıyla buluşacak. Aynı gün Aydilge, Resul Dindar ve Ersan Er'de sahnedeki yerini alacak. 6 Ekim Cumartesi günü ise Saopa Kajmer, Ece Seçkin, Pera Can Gox, Dj Suat Ateşdağlı ve Dj Sıla Özbek sahneyi paylaşacak. Festivalin son günü 7 Ekim'de ise DJ Soydan Ayvaz müziğiyle festivale renk katacak.

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