Plajda, gençlik festivali heyecanı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Gençlik Festivali'nde Ece Seçkin, Sagopa Kajmer ve Halil Sezai gibi isimler konser verecek.

Lara Dido Beach'te yapılacak Antalya Gençlik Festivali'nin eğlence menüsü belirlendi. 5 Ekim Cuma günü Halil Sezai hayranlarıyla buluşacak. Aynı gün Aydilge, Resul Dindar ve Ersan Er'de sahnedeki yerini alacak. 6 Ekim Cumartesi günü ise Saopa Kajmer, Ece Seçkin, Pera Can Gox, Dj Suat Ateşdağlı ve Dj Sıla Özbek sahneyi paylaşacak. Festivalin son günü 7 Ekim'de ise DJ Soydan Ayvaz müziğiyle festivale renk katacak.

FOTOĞRAFLI