Plaj güreşinde Türkiye üçüncüsü Yunusemre'den

MANİSA'nın Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, Dünya Plaj Oyunları Şampiyonası'na gidecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, 'Büyükler' kategorisinde 90 kiloda 3'ncü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ortaca Belediyesi katkılarıyla Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Plajı'nda Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Erkekler ve kadınlarda 'Yıldızlar', 'Gençler' ve 'Büyükler' kategorilerinde turnuvaya, 27 ilden 375 sporcu katıldı. Yunusemre Belediyespor sporcusu Ahmet Doğan Bayır, 'Büyükler' kategorisinde 90 kiloda 3'ncü oldu. 'C' millilikten 'A' milliliğe yükselen Ahmet Doğan Bayır, ilerleyen günlerde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı formayla, Yunusemre Belediyespor ve ülkeyi temsil edecek.

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