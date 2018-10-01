PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Gören, kabri başında anıldı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-DİYARBAKIR'da 1996 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Uğur Gören, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesi Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, öğretmenler ve öğrenciler tarafından mezarı başında anıldı.

Diyarbakır'ın Hantepe köyünde PKK'lı teröristlerin 1996 yılında şehit ettiği öğretmen Uğur Gören, şehit edilişinin 22'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı.Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, öğrenciler ile birlikte şehit öğretmen Uğur Gören'in kabrine çiçekler koyup dualar etti. Altıntaş, "Hemşerimiz, şehit öğretmenimiz Uğur Gören, 3 öğretmen arkadaşı ile birlikte 22 yıl önce PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edildiler. Şehit öğretmenimiz Uğur Gören'i, şahadetinin 22'nci yılında, kabri başında, adını verdiğimiz okulumuzun öğrencileri ile birlikte anıyoruz. Bugün kabri üzerinde dalgalanan şanlı Türk bayrağın olduğu, vatanın en ücra köşesine bile eğitim ışığını götürmek için gönüllü olan Uğur öğretmenimiz, hepimizin er geç karşılaşacağı mutlak sona, bizlerden erken ulaşmış olabilir ama ardında Ulu Önder Atatürk'ün 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır' sözünde olduğu gibi, ilim ve aklı bizlere miras bırakmıştır.Bugün bize düşen görev, bu mirasa sahip çıkmaktır. Öğretmenlerimize düşen, rahat yatağından kalkıp, Hantepe'nin köy okuluna eğitim meşalesini dimdik taşıyan Uğur öğretmenin mirasına sahip çıkmaktır, adını verdiği okulun öğrencilerine düşen ise, adına layık bir şekilde eğitim almak, başarılar elde etmektir. Nur içinde yatsın. Onu unutmadık, unutmayacağız. Uğur öğretmenimiz başta olmak üzere, vatanı uğruna şehit düşen asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlarımız ile gazilerimizi şükran, minnet ve saygı ile anıyorum" dedi.

PKK'lı teröristler Diyarbakır'ın merkeze bağlı Hantepe köyünde, 22 yıl önce düzenlediği saldırıda öğretmenler Nesrin Ünügör, Cuma İbiş, Uğur Gören ve Mustafa Sadettin Küçük'ü şehit etmişlerdi.