Piyano Festivali ve Yarışması başvuruları 15 Şubat’ta sona erecek

ADANA'da Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası "Rhapsody" Piyano Festivali ve Yarışması 1-2-3- Nisan tarihlerinde Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2019’da başlayan yarışma başvuruları 15 Şubat’ta sona erecek.Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı organizasyonunda gerçekleşen I. Uluslararası "Rhapsody" Piyano Festivali ve Yarışmasının Onursal Başkanlığını ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Prof. Toğrul Ganioğlu yaparken organizasyon başkanlığını ise ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Sahne Sanatlar Bölümü Başkanı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Ülviyye Güler üstleniyor.Yarışmasın jüri üyeleri ise Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Rektörü Prof. Dr. Farhad Badalbeyli, Bulgaristan Sofya Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Ludmil Angelov, Ankara Hacettepe Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Binnur Ekber, İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğr. Üyesi Prof. Eser Bilgeman Şakır ve Ünlü Piyano Sanatçısı Cem Babacan’dan oluşuyor.Yarışmanın C-D-E kategorileri birincileri Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının 2019-2020 Konser sezonunda solist olarak sahne alacak. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihinin 15 Şubat 2019 olduğu bildirilirken http://rhapsody.cu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alınabileceği bildirildi.

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