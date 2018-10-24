Piyanist Burak Çebi ile Debussy gecesi

GENÇ kuşağın önemli müzisyenlerinden piyanist Burak Çebi 26 Ekim Cuma akşamı, İzmir'deki MÜZİKSEV'de 'Claude Debussy - İzlenimler' adlı bir resital verecek.

Fransız Besteci Claude Debussy'nin 150. ölüm yıldönümünde anılacağı resitalde Çebi, bestecinin 'Clair de Lune', 'L'isle Joyeuse' gibi en iyi bilinen eserlerini de seslendirecek. Burak Çebi MÜZİKSEV'deki konserinde, Fransız empresyonizminin zirvesi sayılan Debussy'nin piyano eserlerinden yaptığı repertuvarı çalacak. 26 Ekim Cuma günü MÜZİKSEV'de düzenlenecek konser saat 20.00'de başlayacak. Konseri izlemek isteyenler (232) 463 03 00 numaralı telefondan veya info@iksev.org adresinden yer ayırtabilecek.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI